Uşak'ta 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

Uşak'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir tırda 6 kilo 550 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.A.'nın sürücüsü olduğu tır, kontrol noktasında durduruldu. Yapılan arama çalışmasında tırın dorsesine saklı 6 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca şüpheli R.A. ise gözaltına alındı.