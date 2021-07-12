İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta 6 milyon 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Uşak’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.

Uşak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, ihbar üzerine aranan bir nakliye kamyonunda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin makaron ele geçirdi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine (KOM), nakliye aracı içerisinde kente kaçak makaron getirildiği ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, Uşak - Ankara karayolu üzerinde ihbar edilen nakliye aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 630 koli içerisinde 6 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Kaçak makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.