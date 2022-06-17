İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta 60 bin 805 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Uşak’ta 60 bin 805 öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlanmasıyla birlikte karne heyecanı yaşadı.

Uşak'ta 60 bin 805 öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlanmasıyla birlikte karne heyecanı yaşadı.



Uşak'ta toplamda 60 bin 805 öğrenci 2021 - 2022 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı. Uşak Valisi Turan Ergün de Atatürk Mahallesi'nde bulunan Gül İlköğretim Okulu'na giderek minik öğrencilere karnelerini verdi. Burada Vali Ergün'e Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin eşlik etti. Sınıfları ziyaret eden Vali Ergün ve beraberindeki heyet öğrencilerle sohbet ettikten sonra karneleri taktim etti. Karnelerin dağıtımından sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren heyet, aynı zamanda çeşitli hediyeler de dağıttı.

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