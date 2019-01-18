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Uşak'ta 61 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi

Uşak’ta öğrenciler yarıyıl tatiline girerken, Vali Funda Kocabıyık, öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarını paylaştı.

Uşak'ta öğrenciler yarıyıl tatiline girerken, Vali Funda Kocabıyık, öğrencilere karnelerini dağıtarak heyecanlarını paylaştı.


Uşak genelinde 61 bin öğrenci karnelerini alarak iki hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi. Karne dağımı nedeniyle Uşak Ganime Özadam İlkokulu'nda da tören düzenlendi. Törene Vali Funda Kocabıyık, Uşak protokolü ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler karnelerini Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın elinden aldı.


Vali Funda Kocabıyık, öğrencilerden tatillerini dinlenmenin yanı sıra sportif faaliyetlerde bulunarak ve kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

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