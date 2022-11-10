Uşak'ta 7 bin metrekareye inşa edilecek projenin temeli atıldı

Toplamda 7 bin metrekare alana sahip olan Şekerevleri Pazar Yeri'nin daha uygun şartlarda hizmet verebilmesi için üstü kapatılıyor.

Son günlerde birçok temel atma ve açılış programlarıyla gündeme gelen Uşak Belediyesi, Muharremşah Mahallesi'ne yapılacak çok amaçlı spor salonu, eski müzenin yerine yapılacak olan Uşak Belediyesi Deniz Grup Asım Karaer Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Karaağaç bölgesine yapılacak olan Gençlik Parkı, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yapılacak olan Şekerevleri Eğitim ve Yaşam Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yapılacak olan Gündüz Bakımevi ve Eğitim Yaşam Merkezi temel atma törenlerini gerçekleştirmişti. Kentsel dönüşüm bölgesine yapılan ve açılışı gerçekleştirilen 100. Yıl Parkı ile de bölgeye yeni bir yeşil alan kazandıran Uşak Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Daha önce Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Cuma Pazarı'nın ve Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nin cepheleri kapatılmış, pazar alanları iklim koşullarının olumsuz etkisinden arındırılmıştı. Şimdi ise sıra Şekerevleri Pazar Yeri'ne geldi. Toplam 7 bin metrekare alana sahip olan pazar yeri; yağmur, kar, güneş gibi hava şartlarına uygun hale dönüştürmek üzere yenileniyor. Betonarme kolonlarla kuvvetlendirilecek olan alanda çelik konstrüksiyon üzerine asma germe membran sistemi uygulanacak. 6 ay gibi kısa bir sürede projenin tamamlanması hedefleniyor.

Gerçekleşecek olan proje çerçevesinde bugün temel atma töreni düzenlendi. Temel atma törenine Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma töreninde konuşma yapan Başkan Çakın, “Uşak Belediyesi olarak ‘AzLafÇokProje' diyerek başlamış olduğumuz temel atma ve açılış programlarımızdan bir yenisini de bugün Şekerevleri Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Başta Atatürk Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi olmak üzere tüm şehrimize uzun zamandır hizmet eden Şekerevleri Pazar Yerimizin, vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan gelen istekler doğrultusunda membran sistemiyle üstünü kapatacağımız çalışmanın temelini attık. Öncelikle yeni pazaryerimizin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Çarşı Uşak Projesi Hayata Geçiyor

Pazaryerleri ve pazara mal sağlanan hal konusunda Uşak Belediyesi olarak örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çakın, “Göreve geldiğimizde ilk olarak Karaağaç Mahallemizdeki kapalı pazaryerinin inşasına başladık. İnşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün de Şekerevleri Pazaryerimizin üzerini kapatıyoruz. Hal binalarımızdaki kapalı dükkanların gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra esnafımızın kullanımına açtık. Böylelikle de fiyatlardaki rekabet ortamını sağlamış olduk. Esnaflarımız çok daha kaliteli ve nezih hizmet verme imkanını buldu. Tabii bizim için bu pazaryerleriyle ilgili çalışmalarımızı taçlandıracak olan da inşallah hak sahipleri ve ardından kamuoyu ile paylaştığımız Çarşamba Pazarı ya da yeni ismiyle ‘Çarşı Uşak' projesidir. Zira burası şehrimizin önemli pazaryerlerinden bir tanesi fakat gerek çatısındaki fırtına dolayısıyla yaşanan problemler gerek bölgedeki kötü yapılaşma ve trafik problemleriyle birlikte gitgide sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle geliştirdiğimiz proje sayesinde inşallah burada gerekli talepleri toplayıp hızlı bir şekilde projenin yapımına başlayacağız. Bu sayede hem pazaryerimiz yerinde kalmış olacak hem de yeraltı otoparkı ve genişletilmiş yolları, modern dükkanlarıyla yeni bir cazibe merkezini daha şehrimize kazandırmış olacağız.” dedi.

Yatırımlar Kesintisiz Bir Şekilde Devam Ediyor

Şehrin dört bir yanında yatırımların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Çakın,“Muharremşah, Bölme ve İkisaray gibi belediyemize yeni bağlanan mahallelerimizden başlayıp da Yeşil Karağaaç, Hacıkadem, Kuyucak Mahallelerimize kadar şehrimizin bütün çevresinde yürüttüğümüz pek çok alt ve üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerimiz ile başta dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere tüm halkımız için yatırım ve projelerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bu projenin de tekrar vatandaşlarımıza, mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyor, kısa zamanda kazasız belasız bitirmeyi de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.