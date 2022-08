Uşak'ta 7 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkartılıyor

Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç, öğrencileriyle birlikte Sivaslı ilçesinde bulunan 7 bin yıllık Sabeste Antik Kentini gün yüzüne çıkarmak için gece gündüz çalışıyor.

İki genç arkeoloğun çalışmaları başarı ile tamamlandığında Sivaslı İlçesine bağlı Selçikler beldesinde bulunan 7 bin yıllık antik Sabeste kenti, Türkiye'de az sayıda bulunan bir arkeoparka kavuşacak.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Uşak milletvekilleri, Sabeste Antik Kentinde yapılan kazı çalışmalarını yerine inceleyerek, e kazı başkanları Taştemür ve Dinç'ten kazı çalışması hakkında bilgi aldı.

“Uşak'ın ilk bilimsel arkeolojik kazısı”

Konuklarını bilgilendiren Uşak Doç. Dr. Emre Taştemür; “Uşak İli,Sivaslı İlçesi, Selçikler Beldesi'nde bulunan geçmişi 7 bin yıllık tarihe dayanan Sebaste Antik Kenti, Roma İmparatoru Augustus'un Anadolu'da kurduğu önemli kentler arasında yer almaktadır. Yazıtlar ve yüzey araştırmalarından elde edilen bilgiler ışığında Roma Dönemi'nde en görkemli çağını yaşayan Sebaste, Bizans Dönemi'nde ise bir piskoposluk merkezi olup MS. 12. yüzyıla kadar Hristiyanlığın haç merkezi olarak bölgedeki önemini korumuştur. Sebaste'de 1966-1978 yıllarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 13 sezon kazı yapılmış ve bu kazılar sonucunda iki kilise yapısı ortaya çıkarılmış bununla birlikte Höyük ve Tümülüslerde de kazı çalışmalarında bulunulmuştur. Ayrıca bu çalışmalar Uşak'ın ilk bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları olması açısından da önemlidir. Bu kazılardan sonra ise kent yıllarca kazı yapılamadı” dedi.

2016-2020 yılları arasında Sebaste ve çevresinde Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç başkanlığında yoğun yüzey araştırmaları yapıldığını kaydeden Taştemür, “2021 yılında bu çalışmalar İngilizce ‘Sebaste (Phrygia) City and Its Surrounding Results of the Excavations 1966 -1978 and the Survey 2016 – 2020' adlı kitaba dönüşmüştür. 2022 yılında ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izin ile Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında ve ben Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emre Taştemür'ün bilimsel danışmanlığında temizlik, çevre düzenlenmesi ve koruma çalışmalarına 08.08.2022 tarihinden itibaren başlanmıştır. Sebaste kazılarında ilerleyen zamanlarda hedeflenen çıktılar; kiliseler ve çevresinde temenos duvarlarının olduğu sınırlara kadar kamulaştırmanın yapılarak kazısının tamamlanması ve taş eserler deposunun olduğu alanda dahil olmak üzere arkeopark projesine dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca Höyük ve Tümülüslerde gerçekleştirilecek kazılarla birlikte tüm Selçikler Beldesi'nin turizme kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda 2022 yılı çalışmalarımızın başlangıç aşamasında göstermiş oldukları desteklerden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Valiliği, Sivaslı Kaymakamlığı, Uşak Belediyesi, Uşak İl Özel İdaresi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Selçikler Belediyesi, UTSO (Uşak Ticaret ve Sanayi Odası), UKOSB (Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi)' a teşekkürlerimizi sunarız” ifadesini kullandı.

“Sabeste kentini turizme kazandırmak için çalışmalar yapacağız”

Sabeste Antik Kentinin 1960'lı yıllarda ilk kez keşfedildiğini anımsatan Doç. Dr. Münteha Dinç ise “Daha sonra 1966 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Nezihi Fıratlı kazılara başlıyor. Bu kazılar 1978 yılına kadar tam 12 yıl devam ediyor ve şu an çalıştığımız büyük ve küçük kilise ortaya çıkarılıyor. Şu anda bu kiliselerde meydana gelen dolguyu temizleyeceğiz ve konservasyonla devam edeceğiz. Sonra da büyük restorasyon çalışması yapacağız. Sabeste Antik Kenti yapıldığı ve aktif olduğu dönemlerde Hristiyanlar için çok önemli bir haç merkeziydi. Şimdi de çalışmaları yerinde görmek için yurt dışından gelen oluyor. Biz bu ilginin daha büyüyeceğini düşünüyoruz.

Bundan sonraki çalışmalarımızda da Sabeste'nin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.