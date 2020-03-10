Uşak'ta 741 adet kaçak gıda ürünü ele geçirildi

Uluslararası Polis Teşkilatının (İNTERPOL) koordinesinde ülkelerarası eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Pangea XIII' operasyonu kapsamında Uşak'ta da 741 adet gümrük kaçağı gıda ürünü ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltında alındı.

İNTERPOL teşkilatınca ülkelerarası eş zamanlı olarak "Pangea XIII" adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 12 personelden oluşan 4 ekip tarafından yapılan aramalar sonucunda 2 iş yerinde 741 adet gümrük kaçağı ve içeriğinde yasaklı ‘sildenafil' maddesi takviyeli gıda ürününe ürüne el konuldu.

Polis tarafından gözaltına alınan iş yeri sahipleri Ö.A. ile A.R.A. hakkında soruşturma başlatıldı.