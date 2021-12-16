Uşak'ta 75 diyabetli öğrenciye sensörlü kan şekeri ölçme cihazı verilecek

Uşak Valiliği, diyabet hastalığı dikkat çekmek amaçlı “Diyabeti (Y)aşıyorum” projesini hayata geçirdi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valilik Toplantı Salonu'nda, proje hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Sedat Kavas, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, AK Parti 23. Dönem Uşak Milletvekili Nuri Uslu ve projelere destek olan Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış katıldı. Diyabetin artık çocukluk döneminde görülmeye başlanan kronik bir hastalık olduğuna dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için “Diyabeti (Y)aşıyorum, Diyabet Dostu Okul” projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bütün çocukların yaşama sevinçlerinin daha da artması için var güçleriyle çalışmalara devam ettiğini de sözlerine ekleyen Kocabıyık, belirlenen 75 diyabet hastası öğrenciye sensörlü kan şekeri ölçme cihazı verileceğini müjdeledi. Kocabıyık konuşmasını, “ ‘Sağlıklı bir gelecek herkesin hakkı' diyerek Tip 1 Diyabet ile ilgili ‘Diyabeti (Y)aşıyorum, Diyabet Dostu Okul' projesini başlatmaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu projeyle; temel eğitimde öğrenim gören (okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencisi) diyabetli çocuklarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla; diyabet güçlüğü yaşayan her çocuğumuzun şeker ölçümünü kendisinin yapabilmesi için dijital sensörlü kan şekeri ölçüm cihazlarının temin edilmesini sağladık. Bu ölçüm cihazları ile çocuklarımızın ders esnasında, oyun sırasında ve geceleri uykuları bölünmeden en önemlisi de acı çekmeden ölçümleri yapılacak. Sağlayacağı faydayla umarım ki yaşamları bundan sonra daha neşeli, mutlu ve huzurlu olacak” dedi. Diyabetli öğrencilerin bulundukları okullara ilaçların korunması için soğutucu da temin edileceğini söyleyen Vali Kocabıyık, projeye desteklerinden dolayı Uşak Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış'a da teşekkürlerini iletti.