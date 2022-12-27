Uşak'ta 9. Cirit Turnuvası için geri sayım başladı

Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kuraları çekildi.

Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman'ın da kur çekim töreninde 2023 yılında düzenlenecek olan 9. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvasına bu yıl rekor sayıda takımın katıldığı ve atlı cirit spor yönünden bu durumun sevindirici olduğu belirtildi.

Kura çekimine katılan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, toplamda 36 atlı cirit spor kulübünün katıldığı turnuvanın hayırlı olmasını belirterek katılan takımlara başarılar diledi.

“Uşak atlı cirit sporunun başkenti”

Uşak'ta 50'den fazla atlı cirit sporu kulübü bulunduğunu ve Atlı Cirit Liginde mücadele eden 16 takımdan 8'inin Uşak kulübü olduğunu hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Uşak Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde 9. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası için 36 takımın katılacak olması bizim için sevindirici bir durum. Uşak Belediyesi olarak sporun tüm branşlarının her zaman yanındayız. Biliyoruz ki bir toplumun sağlam temeller üzerinde gelişmesi için kültür, sanat ve spor birer mihenk taşı niteliğindedir. Bu noktada, bir yandan geleneksel sporlarımızı muhafaza etmek ve geliştirmek için çalışıyor diğer yandan da yaygın spor branşlarındaki çalışmaları destekliyoruz. Tüm sporcularımızın yanında olmaya, sporun ve sporcunun şehri Uşak'ı bu alanda daha da ileriye götürmeye kararlıyız” dedi.