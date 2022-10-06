Uşak'ta 97. pancar alım kampanyası gerçekleşti

Uşak'ta 97'ncisi düzenlenen pancar alım kampanyası, protokolün katılımıyla Uşak Nuri Şeker Fabrikasında başlatıldı.

Düzenlenen programa Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız ve çiftçiler katıldı.

1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmayasıyla başlayan programda konuşan Nuri Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız, 9 Ekim'de pancar işlemesine başlanacağını, 94 gün sürecek olan bu süreçte bin 700 ton pancar işleneceğini belirtti.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Vali Turan Ergün ise Kent genelinde 26 bin 800 dekar alanda pancar ekimi yapıldığını, yılda 165 bin ton pancar, 22 bin ton ise şeker, 50 bin ton küspe, 7 bin ton da melas üretimi gerçekleştiğini belirtti. Yapılan konuşmaların ardından ilk pancarlarını getiren 7 kişiye protokol üyelerince hediyeler verilirken ilk pancar alım işlemleri de Vali Turan Ergün tarafından gerçekleşti.