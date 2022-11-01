Uşak'ta 'Afet Farkındalık Eğitimleri' devam ediyor

AFAD ekiplerince Uşak'ta bulunan okul ve kurumlarda “Afet Farkındalık Eğitimleri” hız kesmeden devam etti.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetim Başkanlığı Uşak Şube ekipleri, Uşak'ta düzenlenen çalışmalara hız kesmeden devam etti. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda AFAD ekipleri Uşak'ta eğitim veren okullarda, devlet dairelerinde ve özel kurumlarda yangın, yangın söndürme, deprem anı uygulamaları gibi bir çok konularda eğitim verdi. Yapılan eğitimlerin ardından tatbikatlar gerçekleştirildi.