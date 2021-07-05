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Uşak'ta akşam konserleri başladı

Uşak’ta pandemi sonrasında hayatın normale dönmesinin ardından yaz etkinlikleri devam ediyor.

Uşak'ta pandemi sonrasında hayatın normale dönmesinin ardından yaz etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Uşak Belediyesi, yapmış olduğu etkinlikleri, dün akşam saatlerinde düzenledikleri konserle sürdürdü.


Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, Pandemi kısıtlamaları dolayısıyla uzun süredir ara verdiği konser etkinliklerine dün akşam düzenlenen konserle yeniden başladı. Huzurpark Amfi Tiyatro'da gerçekleşen Uşak'ın Sesleri gala gecesiyle üç gün sürecek yaz konserlerini başlatan Kent Orkestrası, Fatih Nacak ve Gamze Kucak solistliğinde Uşaklı müzikseverleri adeta müziğe doyurdu. Amfi Tiyatroyu dolduran kalabalığın hem coşkuyla müziğe eşlik ettiği hem de her yaştan müzikseverin keyifle dinlediği konser renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün daha sürecek olan konserler saat 21.00'da başlayacak. Ayrıca Uşak Belediyesi tarafından farklı etkinlikler için çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

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