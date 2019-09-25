Uşak'ta araçta sigara içen sürücülere 153'er lira ceza kesildi

Uşak'ta “dumansız araçlar” uygulaması kapsamında, araçta sigara içtiği tespit edilen sürücülere 153'er TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Asayiş polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu “dumansız araçlar” uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında hareket halindeki araçlarında sigara içtiği tespit edilen kişilere 153'er TL para cezası kesti. Ceza kesilen bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, bir o kadar da şaşırdı.