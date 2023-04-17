Uşak'ta aranan 19 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 40 kişiden 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 21 bin 539 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 40'ının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.