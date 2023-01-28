Uşak'ta aranan 36 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan 56 şahıstan 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 26 bin 429 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 56'sının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 36 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.