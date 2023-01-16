Uşak'ta aranan 44 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan 54 şahıstan 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 21 bin 151 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 54'ünün arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 44 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.