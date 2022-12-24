İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uşak'ta aranan 45 şüpheli tutuklandı

Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 73 şahıstan 45’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta polis ekipleri tarafından yakalanan 73 şahıstan 45'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 24 bin 089 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 73'ünün arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 45 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.