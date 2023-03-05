Uşak'ta aranan 45 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 60 kişiden 45'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 27 bin 271 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 60'ının arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 45 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.