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Uşak'ta “Askıda Giysi” projesi

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ve Türk Kızılayı Uşak Şubesi katkılarıyla hazırlanan, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücret ödemeden kıyafet almasını sağlayan ‘Askıda Giysi’ adlı projenin açılışı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ve Türk Kızılayı Uşak Şubesi katkılarıyla hazırlanan, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücret ödemeden kıyafet almasını sağlayan ‘Askıda Giysi' adlı projenin açılışı gerçekleştirildi.


Açılışa katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, bu tür sosyal hizmet projelerinin önemine dikkat çekerek, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ihtiyacının dayanışma yoluyla karşılanması amacıyla Askıda Giysi Projesinin hayata geçirildiğini belirtti. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Savaş, katkılarından dolayı Türk Kızılayı Uşak Şubesi Başkanı Kemal Akıncı'ya teşekkür plaketi vererek, “Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsü öğrenci çarşısında Kızılay Kan Bağış Merkezimiz bulunmakta, kan verebilen herkes kan bağışı yapmalıdır” şeklinde konuştu.


Akıncı ise böyle bir projeye katkı vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, başta Rektör Savaş olmak üzere tüm Uşak Üniversitesi personeline ve öğrencilerine çalışmalarında başarılar diledi. Olumsuz hava koşullarıyla birlikte giyim eşyası ihtiyacı artan öğrencilerin, ihtiyacının dayanışma yoluyla karşılanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, üniversitenin MA2 Akademik Blok zemin katında yer alan askılı alana, personel ve öğrenciler, gönüllük esasıyla paylaşmak istedikleri giysileri bırakabilecek. İhtiyacı olan öğrenciler bu alana gelerek bırakılan eşyaları alabilecek. Proje kapsamında paylaşılabilecek eşyalar, giyim, ayakkabı ve çanta olduğu belirtildi.

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