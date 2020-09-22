İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sona erdi

Uşak’ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı düzenlendi.

Uşak'ta "Avrupa Hareketlilik Haftası" programının kapanış toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerellerden başlanması gerektiğini belirtti.


Toplantı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, haftanın anlam ve önemi dolayısıyla kentte bir çok etkinlik ve program düzenlediklerini belirtti. Avrupa Hareketlilik Haftası programını desteklediklerini belirten Mehmet Çakın, bilinçlenmenin yerelden başlaması gerektiğini ifade etti. Düzenlenen toplantının ardından resim yarışması sergisine katılan Mehmet Çakın, burada dereceye giren öğrencilere top, saat ve bisiklet gibi hediyeler taktim ettikten sonra yarışmacılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Verilen ödüllerin ardından program sona ererken başkan Çakın, programa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.