Uşak'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, herkesin bir spor branşıyla ilgilenmesini hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik Uşak'ın en işlek meydanlarından birisi olan Ata Park Meydanı'nda düzenlendi. Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe Uşak Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, gerçekleştirilen bu projeler kapsamında Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak herkesin bir spor branşıyla ilgilenmesini ve bununla uğraşmasını hedeflediklerini belirtti. Can, “Proje kapsamında Türkiye'de yaş, cinsiyet gözetmeksizin ülkemizin nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivitelerle bu projenin bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak herkesin bir spor branşıyla ilgilenmesini ve bununla uğraşmasını hedefliyoruz” dedi. Etkinlik, çeşitli spor gösterileri ve katılımcıların Ata Park etrafında yaptığı yürüyüşle son buldu.