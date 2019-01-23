Uşak'ta 'Başarı Sizden Ödül Bizden' projesi

Vali Kocabıyık, Ulubey Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Başarı Sizden, Ödül Bizden” projesi kapsamında, ilçede eğitim gören başarılı öğrencileri makamında kabul etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, “Büyük umutlar, büyük adamlar çıkarır. Sizler bizim umudumuz, geleceğimiz, güneşimizsiniz. Parlayan gözlerinizdeki ışıltı hiçbir zaman sönmesin. Ülkemizin ve geleceğimiz teminatı olan sizlerin ahlaklı, nitelikli, iyi birer insan olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Yarıyıl tatilinde ailelerinizle, sevdiklerinizle mutlu, eğlenceli zaman geçirin. İlginize ve yeteneğinize göre uygun sanat ve spor faaliyetlerine katılım sağlayın. Mutlaka kitap okuyun ve okuduklarınız üzerinde düşünmeyi ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum, hepinizin gözlerinden öpüyorum'' dedi.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hediye veren Vali Funda Kocabıyık, hatıra fotoğrafı çektirdi.