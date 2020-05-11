Uşak'ta berber ve kuaförler iş başı yaptı

Uşak'ta yaklaşık 2 aydır kapalı olan kuaförler hijyen kuralları eşliğinde açıldı. Kuaför esnafının yüzü gülerken tıraş olan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme ile birlikte yaklaşık 50 gündür kapalı olan kuaförler bugün itibariyle iş başı yaptı. Mesaiye tekrardan başlamanın mutluluğunu yaşayan kuaför esnafı hijyen kurallarına harfiyen dikkat ediyor. Uzun zaman sonra tıraş olan vatandaşlar ise randevularını ilk güne alabildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

“Mutluyuz”

Uşaklı kuaför esnafı Metin Özel, yaptığı işini çok özlediğini ve evde kalmaktan çok sıkıldığını ifade ederek, "Malum işlerimiz açıldıktan sonra çalışmaya başladık. Gerekli önlemlerimizi hem kendimiz için hem de iş yerimiz için aldık, mutluyuz. Çalışmadan beklemek, sürecin ne olacağını bilmemek ve insanların sürekli bize sorular sorması ister istemez psikolojik olarak rahatsız ediyor ama çok şükür açıldık. İnşallah bundan sonra tekrardan sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle” şeklinde konuştu.

“En son 55 gün önce tıraş oldum”

Gelmeden önce randevu aldığını ve geldikten sonra da alınan önlemleri başarılı bulduğunu kaydeden Nihat Berber, “Öncelikle burası 20 yıldır geldiğim bir kuaför. Sabah gelmeden önce aradım. Geldiğimde içerisi dezenfekte edilmişti. Girmeden önce de kapıda el dezenfektanı sıktılar, ateşimizi ölçtüler. Ateşimiz normal çıktığı takdirde maske şartıyla içeri aldılar. Ben önlemleri çok başarılı buldum. En son 55 gün önce tıraş olmuştum, insan rahatlıyor. Saçlarım uzadı, saç sakal karıştı. Şimdi mutlu bir şekilde bu temizliği de gördükten sonra evime gideceğim” dedi.