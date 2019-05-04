Uşak'ta 'Bilim ve Sanat' şenliği

Uşak'ın Eşme ilçesinde düzenlenen ‘Bilim Şenliği'nde hazırlanan bilimsel deneyler sergilendi.

Eşme ilçesinde ilk defa yapılan Bilim ve Sanat Şenliği hakkında bilgi veren Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Killi, eğitimde bilim ve sanat kavramlarının çok önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Killi, "Eşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda son yıllarda çok sayıda bilimsel ve sanatsal faaliyet yapılıyordu. İlimizde ilk TUBİTAK 4007 bilim fuarı ilçemizde yapıldı. TÜBİTAK 4006 bilim fuarı yapmayan okulumuz kalmadı. Üç yıldır kodlama, yazılım, robotik, 3D tasarım kursları devam ediyor ve öğrencilerimiz çeşitli yarışmalarda ödüller alıyorlar. En son Uşak Üniversitesinin düzenlediği ‘Bul Uşak' teknoloji yarışmalarında ikisi birincilik olmak üzere beş derece elde ettiler. Bilimle ve sanatla iç içe çocuklar yetiştirmek istiyoruz'' dedi.

Şenlik sırasında öğrencilerin yaptıkları eserler okul stantlarında sergilendi. Profesyonel gruplar tarafından bilim deney gösterileri, illüzyon gösterileri, balon gösterileri ve sergi standartlarının gezimi ile son buldu.

Şenlik törenine Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eşme İlçe Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Taner Emre, İlçe Jandarma Komutanı İlker Karademir, vatandaşlar, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.