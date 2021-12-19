İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta bin 183 araç sürücüsüne para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.

Uşak'ta trafik polisleri düzenlenen kontrollerde bin 183 sürücüye idari para cezası uygularken, 33 aracı da trafikten men etti.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde uygulanan kontrollerinde toplamda 4 bin 857 araç kontrol etti. Bu kontrol edilen araçlardan bin 186 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken 33 araç da trafikten men edildi.

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