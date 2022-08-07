Uşak'ta bin 291 sürücüye para cezası kesildi

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 291 sürücüye idari para cezası kesilirken, 25 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 836 araç kontrol edildi. bin 291 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 25 araç da trafikten men edildi.