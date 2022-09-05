İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta bin 337 sürücüye para cezası kesildi

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 337 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 337 sürücüye idari para cezası kesilirken, 16 araç da trafikten men edildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 219 araç kontrol edildi. Bin 337 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 16 araç da trafikten men edildi.

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