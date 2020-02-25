İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta bin 55 vatandaş 'Açık Kapı'ya başvuruda bulundu

Uşak Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen ve valilikler bünyesinde oluşturulan “Açık Kapı” bürosuna Uşak’ta bin 55 vatandaş başvuruda bulundu.

Uşak Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen ve valilikler bünyesinde oluşturulan “Açık Kapı” bürosuna Uşak'ta bin 55 vatandaş başvuruda bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Açık Kapı Projesi (Milletin Kapısı), sayesinde vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masalarına iletebilmektedir. Uygulama, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amaçlıyor. Vatandaşın isteklerinin karşılanmasında güçlü iletişim kanalları kullandıklarını ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Açık Kapı birimine bu güne kadar bin 55 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu başvuruların bin 22'si uzman personelimiz tarafından büyük ölçüde çözüme kavuşturuldu. Halen devam eden 33 başvuru bulunuyor” dedi.


Vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, birim çalışanlarının bire bir vatandaşlarla görüşerek taleplere çözüm aradığını dile getiren Vali Kocabıyık “İçişleri Bakanlığımızca devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve vatandaş memnuniyetini yükseltmek amacıyla planlanan projeyi çok önemsiyorum. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay ulaşımı noktasında ilimizde sorun yaşamıyoruz. Birime başvuruda bulunan vatandaşlarımızın talepleri büyük oranda çözülüyor. Çünkü biliyoruz ki milletimiz her şeyin en iyisine layık” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.