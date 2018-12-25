Uşak'ta bu kez de Hizmet İş'lilerin yüzü güldü

Türkiye'de bir ilk olan toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz Cuma günü, Uşak Belediyesi ile Hak İş'e bağlı Öz Orman İş Sendikası arasında gerçekleştirilmişti. Sözleşmenin ikinci aşaması Hizmet İş ile Uşak Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi gerçekleştirilerek bu kez de Hizmet İş'in sendika üyelerinin yüzü güldü. Daha çok işçiyi kapsayan imza törenine Uşak Belediye Başkanı Avukat Nurullah Cahan, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, müzakereci heyet, Hizmet İş Sendikası Uşak Şube Başkanı Recep Sorkun, UTAŞ Genel Müdürü Seyfullah Furtuna, Belediye Başkan yardımcıları ve Uşaklı işçiler katıldı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Başkan Cahan, konuşmasına törene katılan işçilerin alkışları ile başladı. İmzayı sessiz sedasız atmak yerine işçilerle bir araya gelerek imza töreni düzenleyen Başkan Cahan, büyük bir vefa örneği sergiledi ve büyük bir alkış aldı.

Cumhuriyet tarihinde daha önce bir örneği bulunmayan taşeron işçilerinin sendikalaşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirildiğinin altını çizen Arslan, taşeronların belediye işçisi olarak bünyeye alınmasında Başkan Cahan'ın temel attığını belirtti. Arslan, emek odaklı düşünerek bir reform gerçekleştiren Başkan Cahan'a teşekkürlerini sundu.