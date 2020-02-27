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Uşak'ta çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak’ta 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

Uşak'ta 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.


Yangın Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın bacasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, bacadan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri 110 itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Binada oturanların panik yaşamasına sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.


Müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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