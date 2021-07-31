Uşak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uşak'ta yerleşim yerlerini de tehlike altına alan orman yangını, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar alan yanarken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Göğem köyünde Göğem Göleti yakınında bulunan ormanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle de hızla büyüyen yangın, kısa sürede gölet yanında bulunan yerleşim yerlerini de tehlike altına aldı. Yangına Uşak Orman İşletme ekipleri, Uşak Havaalanı itfaiye ekipleri, çevre il ve ilçelerden toplamda 20 arazöz, 4 suikmal, 4 ilk müdahale aracı, 6 iş makinası ve 12 teknik elemanla çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Milletvekili İsmail Güneş, yangının kontrol altına alındığını aktardı. Rüzgar nedeniyle yangının hızla büyüdüğünü de aktaran Güneş, “Evlere çok yakın bir noktada çıkan yangın, bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle de büyümeden söndürüldü. Allah'a şükürler olsun ki, bir can kaybımız olmadı. Kontrol altına aldığımız bu yangını da kısa sürede söndüreceğiz. Ben burada söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize, gönüllü olarak da destek veren tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Uşaklı hemşehrilerimize çok geçmiş olsun diyorum." dedi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ise, devletin bütün imkanlarının yangın için seferber olduğunu belirtti. Öte yandan meydana gelen yangında toplamda 15 hektar alanın yandığı öğrenildi. Ayrıca yangının sıçradığı 1 ev ise ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fazla büyümeden söndürüldü.