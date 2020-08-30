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Uşak'ta çıkan orman yangını paniğe neden oldu

Uşak’ta ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık olarak 2 hektarlık alanın kül olduğu yangın, ekiplerin 2 saate yakın çalışmasıyla kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde Uşak Çevreköy'de çıktı. İddialara göre, henüz nedeni belli olmayan sebepten ormanda ufak çaplı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Köy sakinlerinin ihbarları üzerine yangın yerine 2 itfaiye, 3 arazöz, 1 su tankeri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık olarak 2 saatlik titiz çalışmalarıyla çıkan yangın iyice büyümeden kontrol altına alındı. Ayrıca yangında yaklaşık olarak 2 hektarlık alanın yandığı öğrenildi.

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