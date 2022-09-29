İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

Uşak’ın Eşme ilçesinde çıkan yangınına çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken Vali Turan Ergün’ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan yangınına çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edilirken Vali Turan Ergün'ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.


Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekip sevk edildi. 1 buçuk hektarlık alanda etkili olan yangına müdahale sürerken Uşak Valisi Turan Ergün'ün de yangın yerine gittiği öğrenildi.

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