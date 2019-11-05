İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uşak'ta cinayet

Uşak’ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.

Uşak'ta kıskançlık nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralandı.


Uşak'ta, Fatih Mahallesi Dibek Çeşmesi mevkisinde meydana gelen olayda Y.K. (60), N.H. (56) ve Aysun Y. (55) isimli kadın arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Y.K. yanındaki bıçakla Aysun Y.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olurken N.H. ise vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Aysun Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken N.H. ise tedavisi yapılmak üzere ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.


Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Masası ekiplerinin çalışması ile suç aletiyle kısa sürede saklandığı yerde yakalanan Y.K., sağlık kontrolünden geçirilerek işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.