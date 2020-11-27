Uşak'ta denetimler devam ediyor

Uşak'ın en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde polisler maske, sosyal mesafe ve sigara denetimlerine devam ediyor.

Uşak'ın en kalabalık caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde, polisler lokanta, pastane, gıda satışı yapılan yerler denetlenirken, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Polisler, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda cadde ve meydanlardaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Öte yandan ilçe genelinde polis, jandarma, trafik, bekçi ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontrollere devam ediyor.