İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta denetimler devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.

00 itibariyle yeniden başladı. Uşak'ta polis ekipleri, yapılan denetimlerde kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.


Polis ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasıyla birlikte saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Uşak'ta15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan denetlemelere başladı. Kurulan uygulama noktalarında kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar belgelerini gösterirken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ise cezai işlem uygulandı. Polis ve bekçi ekiplerince düzenlenen denetimler, kent genelinde kısıtlamalar süresince devam edecek.

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