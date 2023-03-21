İhlas Haber Ajansı

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Uşak'ta Deprem Şehitleri Ormanında ilk fidanlar toprakla buluştu

Uşak’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde, depremde şehit olan vatandaşlar için “Deprem Şehitleri Ormanı” olarak belirlenen alana fidan dikimi gerçekleşti.

Uşak'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde, depremde şehit olan vatandaşlar için “Deprem Şehitleri Ormanı” olarak belirlenen alana fidan dikimi gerçekleşti.


Uşak'ta 21 Mart Dünya Ormancılık günü nedeniyle, Dağyenice Köy'ünde belirlenen bir alana fidan dikimi gerçekleşti. 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle “Deprem Şehitleri Ormanı” olarak adlandırılan alana binlerce fidan dikilirken etkinliğe çok sayıda vatandaşın yanısıra Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz de eşlik etti.

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