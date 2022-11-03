Uşak'ta deprem tatbikatı gerçekleşti

Uşak'ta Vali Turan Ergün'ün katılımlarıyla İl Müftülüğü'ne bağlı Fatih Gençlik Merkezi'nde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleşti.

Uşak'ta Vali Dr. Turan Ergün katılımlarıyla İl Müftülüğü'ne bağlı Fatih Gençlik Merkezi'nde AFAD ekiplerince deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleşti. Çalınan sirenin ardından ders gören vatandaşlar masaların etrafında “Çök, kapan ve tutun” hareketlerini gerçekleştirdi. Çalınan ikinci sirenle birlikte bina tahliye edilirken herkesin çıkmasıyla birlikte tatbikat sona erdi.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ergün, tatbikatları antrenmanlara benzeterek, nasıl ki antrenmanlarda iyi çalışılırsa maçlarda o kadar iyi oynanılır, benzeri şekilde ne kadar tatbikat yapılırsa o kadar hazır olunacağını söyledi. Vali Ergün, “Bu tatbikatların amacı hazırlıklı olmak. Afetlerle ilgili biliyorsunuz, 3 aşama var. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası” çalışmaları diye. Ülkemiz bildiğiniz gibi deprem ülkesi, buna her zaman hazır olmak zorundayız. Tatbikatları, futbolda antrenmanlara benzetiyorum. Yani bir takım ne kadar iyi antrenman yaparsa sahada da o kadar güzel maç yapar. Deprem de aynı şekilde. Ne kadar hazırlıklıysanız, o kadar başarılı olursunuz” dedi.