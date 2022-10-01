Uşak'ta devrilen tır sürücüsü yaralandı

Uşak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü.

Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.Ç., 64 NP 971 plakalı tırla Sivaslı istikametine tekstil malzemeleri taşırken Uzunoluk Mevkiinde araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.