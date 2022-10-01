İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uşak'ta devrilen tır sürücüsü yaralandı

Uşak’ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü.

Uşak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü.


Kaza, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.Ç., 64 NP 971 plakalı tırla Sivaslı istikametine tekstil malzemeleri taşırken Uzunoluk Mevkiinde araç kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.