Uşak'ta dezavantajlı çocuklar spor için bir araya geldi

Uşak'ta Dünya Engelliler Günü çerçevesinde Kalfa Korusu Spor Salonu'nda düzenlenen “Futsal Turnuvası” Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Uşak Valisi Dr. Turan Ergün'ün santra vuruşuyla başladı.

Uşak Belediyesi Diyabetle Yaşam Merkezi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği “Futsal Turnuvası” kıyasıya mücadele ile başladı. Diyabet ve çölyak gibi rahatsızlıklara sahip dezavantajlı bireylerden disleksi, otizm ve işitme gibi engelleri bulunan bireylere kadar birçok gruba hitap eden turnuvada 12 takımdan oluşan toplamda 18 yaş altı 99 genç yer aldı. Hitap ettiği kesim itibariyle kentte ilk kez düzenlenen turnuvanın kazananı 10 ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek karşılaşmalarla belirlenecek.

Turnuvanın ilk maçı Vala Gedik Özel Eğitim Meslek Okulu ve Diyabetle Yaşam merkezi öğrencileri arasında oynandı. Organizasyona Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, oyuncuların aileleri ve sporseverler katıldı.

“Hiçbir engel spor yapmaya engel değildir”

Uşak'ta özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerle yakından ilgilendiklerini söyleyen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bir tanesi olan turnuva için buradayız. Az önce başlama vuruşumuzu yaptık. Özel gereksinimli öğrencilerimizden oluşan 12 takım 3 hafta boyunca çekişmeli mücadeleler gerçekleştirecek. Dezavantajın ve engelin spor yapmaya engel tanımadığını kanıtladığımız bu özel etkinlikte bizimle olan herkese teşekkürlerimi sunuyor, takımlarımıza başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki bu turnuvada kazanan tebessüm olacak, en büyük kazanımsa birliktelik. Centilmenliğin hakim olduğu bir turnuva olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.