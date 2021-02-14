Uşak'ta eğitime 1 günlük ara verildi

Uşak Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 15 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği aktarıldı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada, “Mevcut hava şartları ve meteorolojik verilere göre, 15.02.2021Pazartesi gününün ilk saatlerinde ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle kar yağışının ilimizde başlayacağı ve pazartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin edilmektedir.

Bu nedenle, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yapılan açıklamada kamu ve kuruluşlarda görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı aktarıldı.