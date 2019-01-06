Uşak'ta eğitime bir gün ara verildi

UŞAK (İHA) – Uşak'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Uşak genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle Uşak Valiliği, il genelinde (yarın) 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Ayrıca eş zamanlı hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelini de bir gün idari izinli sayacak.

Öte yandan yetkililer kar yağışının ara ara sabah saatlerine kadar süreceğini belirtirken, sabahın ilk ışıklarıyla buzlanma ve don olayının yaşanmasının muhtemel olduğunu belirtti. Bu bağlamda sürücülerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması istenildi.