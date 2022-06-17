Uşak'ta "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"

Uşak'ta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla “Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni” düzenlendi. Törende Gedik Piliç toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Odalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen "UTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi" açılışına katıldı. Merkezin açılışının ardından Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın UTSO Konferans Salonu'nda gerçekleşen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül törenine katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Uşak'ın iplik, halı, deri ve dokuma kumaş başta olmak üzere, tam 18 üründe, üretim kapasitesi anlamında, Türkiye'de 1. Konumda olduğunu belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Uşak, 11 üründe ikinci, 30 üründe ise üçüncü sırada. Bu vesileyle, Uşak'ta üretim ve yatırım yapan, tüm girişimcilerimizi de tebrik ediyorum. Uşak'ın buralara gelmesinde emeği olan tüm girişimcilerimizle ve onları en iyi şekilde temsil eden Odamızla-Borsamızla, Başkanlarımızla, yönetim kurulu, meclis üyeleri, genel sekreterlerimiz ve tüm çalışanlarıyla iftihar ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde firmalara ödülleri ve firma yetkililerine plaketleri verildi. Ödül törenine aldığı 4 farklı ödülle damga vuran Gedik Piliç'i temsilen katılan Fabrika Müdürü Sinan Gürüç, verilen plaketleri Vali Turan Ergün'den aldı.