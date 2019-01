Uşak'ta el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Uşak Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya olan desteği devam ediyor. Ömereyn Seramik ve Sanat Atölyesi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. 3 gün sürecek olan serginin açılışını Uşak Belediye Başkanı Av. Nurullah Cahan bizzat gerçekleştirdi.

Son yıllarda sanata ve sanatçıya destekleriyle adından sıkça söz ettiren, bünyesinde ücretsiz el işi kursları açan ve belirli zamanlarda bu kursiyerlerin de el emeği eserlerini sergileyen Uşak Belediyesi, bu sefer de Ömereyn Seramik ve Sanat Atölyesi bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin ortaya koyduğu eserleri Uşaklılarla buluşturdu. Bugün açılışı yapılan ve üç gün sürecek olan serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sanatseverlerin üç gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda ziyaret edebilecekleri serginin açılışını Başkan Cahan bizzat gerçekleştirdi. Serginin açılışında mikrofon başına geçen Ömereyn Seramik ve Sanat Atölyesi kurucusu ve seramik hocası Ömer Faruk Söyler, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Cahan'a ve ziyaretçilere teşekkürlerini iletti. Ardından, Ömereyn isminin nereden geldiğini ziyaretçilerle paylaşan Söyler, 3 gün sürecek sergiye ve sonrasında gencinden yaşlısına kursiyerlerinin büyük bir özveriyle ortaya koydukları eserleri görebilmeleri için Ömereyn Seramik ve Sanat Atölyesi'ne davet ettikten sonra, serginin hayırlara vesile olmasını diledi.

Ziyaretçilerle beraber, sergideki eserleri keman dinletisi eşliğinde gezmeden önce kısa bir konuşma yapan Başkan Cahan: “Bu sergiyi hazırlayan başta Ömer Bey olmak üzere tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum. Uşak sanatın her dalında gelişiyor ve adından da söz ettiriyor. Uşak girişimci bir şehir, bunu Ömer Bey'in Sanat Atölyesi'yle de görüyoruz. Kendisini azminden ve bu başarısından dolayı kutluyor, sergide eseri olan tüm hemşehrilerimizi de tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatın her dalında kurs veriyoruz. 7'den 70'e halkımız bu kurslara ilgi gösteriyor. Çocuk korosundan enstrüman kurslarına, resim atölyesinden seramik atölyesine, tiyatrosundan korosuna kadar halkımızı sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Özel bir kursumuzun da bu alanlarda özveriyle eğitim verdiğini görmekten de son derece mutluyuz. Biz bugüne kadar olduğu gibi bugün de bu tarz eğitici ve sanatsal girişimcilerin her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi.

Özellikle çocuklarla sıcak ve samimi diyalogların yaşandığı sergide Başkan Cahan, eserlerle ilgili kurs yetkililerinden ve kurs yetkililerinden bilgiler aldı.