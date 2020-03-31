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Uşak'ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı hizmet binaları ve tüm ekip araçları korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hizmet binaları ve tüm ekip araçları korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.


Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlükleri hizmet binaları başta olmak üzere tüm araçlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Uşak İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, karakollar ve ekip araçlarında detaylı dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.


Yapılan dezenfekte işleminin belirli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.

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