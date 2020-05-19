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Uşak'ta emniyet ve jandarmadan '19 Mayıs' korteji

Uşak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri şehirde kortej oluşturdu.

Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri şehirde kortej oluşturdu. Kutlama coşkusuna vatandaşlar da araç kornaları çalarak eşlik etti.


Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Uşak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı motorize yunus ve şahin timleri, asayiş ve trafik ekipleri, kortej oluşturup bayraklarla şehir turu attı. 15 Temmuz Şehitler Meydanında başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ve Şeref Caddesi istikametinde düzenlenen kortejde çalınan sirenler eşliğinde polis megafonundan ‘Gençlik bayramınız kutlu olsun' mesajı verildi.


İl merkezinde caddelerde tur atan ekiplerin coşkusuna, vatandaşlar ise kendi araçlarından korna çalarak sevgi gösterisinde bulundu.

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