Uşak'ta 'Erasmus+Yetişkin Eğitimi' projesi başladı

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “TIMELESS: Cultural Interpretation as a Non-Formal and Informal Learning Method in Adult Education” (ZAMANSIZ: Yetişkin Eğitiminde Yaygın ve Gayri Resmi Öğrenme Yöntemi Olarak Kültürel Yorum Projesi) isimli Erasmus+ projesinin açılış toplantısı İspanya'nın Reus şehrinde gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen toplantıya Uşak Üniversitesini temsilen Öğr. Gör. İbrahim Uz ve Öğr. Gör. Betül Mutaf katıldı. Projenin açılış toplantısında kurumların tanıtılması, proje görev dağılımının paylaşılması, bütçe dağılımı ilgili konular görüşüldü. Proje taraflarının sorumluluklarıyla ilgili sunumların ardından sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Toplantı katılımcılara sertifikalarının verilmesini ile sona erdi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve 24 ay sürecek olan projenin temel amacı, yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerin yabancı dil öğretim yeterliklerinin geliştirilmesini ve yetişkin öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonunun arttırılmasını sağlayacak yeni ve yenilikçi eğitim materyalleri ve metodolojileri oluşturmak. Proje kapsamında geliştirilecek olan fikri çıktılar aracılığıyla, yetişkin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve yetişkin eğitiminde görev alan eğitimcilerle birlikte geliştirilen öğrenme materyallerinin, yetişkin öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye katılımını ve kalıcılığını teşvik etmesi ve ayrıca dijital, dilsel ve kültürler arası becerilerini geliştirmesi hedeflenmekte.

Projenin bir sonraki toplantısının ise Haziran ayında Uşak Üniversitesinde gerçekleştirileceği öğrenildi.