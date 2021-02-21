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Uşak'ta fabrika yangını

Uşak’ta bir atölye çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta bir atölye çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.


Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören Köy'ünde ahşap süs eşya üretilen atölyede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanları sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken atölye kullanılamaz hale geldi.


Ayrıca edinilen bilgilere göre aynı atölyenin deposunda da geçtiğimiz günlerde bir yangın çıkmıştı ve yangını söndürmeye çalışan 3 işçi dumanlardan etkilenmişti.

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