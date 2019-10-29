Uşak'ta fener alayı yürüyüşü

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl jandarma komutanı Murat Kılıç, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.7'den 70'e herkesin katıldığı yürüyüşe bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak destek verdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşü Atapark'ta başladı. Bando takımı eşliğinde, yürüyüşe katılanlar 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Ellerinde fenerler ile yürüyüş yapanlar İzmir Marşı ile Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. 15 Temmuz Şehitler meydanında İstiklal Marşının okunmasından sonra son bulan yürüyüş sonrası katılımcılara lokma ikramında bulunuldu.