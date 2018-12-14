Uşak'ta FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem (Askeri) yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, ankesörlü, kontörlü sabit telefonlar ile “Ardışık” aramalar şeklinde temasa geçtikleri tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla kent merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda, görevden uzaklaştırılan 1 teğmen ve KHK ile kapatılan 3 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, teğmen rütbeli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 askeri okul öğrencisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.